Подозреваемого в ставках игрока «Тамбова» опросили в РФС

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в игре на тотализаторе, был вызван в Российский футбольный союз (РФС) для проведения беседы. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, футболист пришел на встречу со своим адвокатом. Находился спортсмен в офисе РФС на протяжении трех часов.

31-летний хавбек был отстранен от тренировок с командой до выяснения всех обстоятельств произошедшего.



Напомним, что «Тамбов» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. С наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профессиональный статус и прекратит существование после нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о ставках в букмекерской конторе игрок «Тамбова» Дмитрий Герман отказался проходить тестирование на полиграфе.