Три игрока «Спартака» рискуют пропустить матч против «Ростова»

Три футболиста московского «Спартака» рискуют пропустить матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает «СЭ».

По информации директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова, речь идет о полузащитниках Романе Зобнине и Алексе Крале, а также о защитнике Викторе Мозесе. Все эти футболисты продолжают восстановление после полученных ранее травм.

Игра «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при максимальной заполняемости в 75%. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга на четыре очка.

Ранее сообщалось, что помощники хорватского специалиста Ивицы Олича Игор Юкич и Илия Арачич прибыли в Москву.