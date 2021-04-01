Тарасова прокомментировала скандальные заявления Рудковской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандальные заявления жены Евгения Плющенко Яны Рудковской, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Рудковская недавно заявила, что лучше быть женой Алексея Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе.

«Я про амбиции Плющенко не думаю. Иногда читаю, что пишет его жена. Разве это не ударяет по амбициям других людей, про которых они пишут? У нас не все на деньгах замешано, слава богу», — сказала Тарасова, отвечая на вопрос, могут ли слова Рудковской задеть амбиции Плющенко.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев анонсировал возвращение Александры Трусовой, которая сейчас занимается в академии Плющенко, к тренеру Этери Тутберидзе. Рудковская опровергла эту информацию, заявив, что Трусова в 2021 году с Лайшевым не общалась.

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