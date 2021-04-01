Сын известного футболиста рассказал, как злоумышленники выманивали деньги у Черчесова

Игрок белорусской «Ислочи» Сандро Цвейба, сын известного футболиста Ахрика Цвейбы, рассказал, как злоумышленники выманивали деньги у наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, передает Eurosport.

«От имени отца мошенники звонили Черчесову и другим футбольным людям. Говорили, что я попал в аварию. Срочно нужны деньги. Один парень из «Ислочи» перевел $100», — сказал Цвейба-младший.

Также Сандро Цвейба отметил, что потом его отец сделал рассылку, предупредил всех, что это мошенники.

Ахрик Цвейба выступал за киевское и тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», элистинский «Уралан». Карьеру он закончил в московском «Динамо». Провел один матч за сборную Украины, восемь матчей за национальную команду России, 17 игр за СССР и семь встреч за СНГ. В 1990 году он стал победителем чемпионата Советского Союза.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 против команды Словакии.