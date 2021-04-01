Рудковская сравнила директора школы «Самбо-70» с чертом из табакерки

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сравнила директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева с чертом из табакерки.

Напомним, что в одном из недавних интервью Лайшев пренебрежительно высказался в адрес Рудковской.



«Он периодически выскакивает, как черт из табакерки, и что-то несет... Лайшев, очнитесь! Я вам ни жена, ни любовница и не ваша секретарша, чтоб меня дурой называть! Вы, видимо, плывя по реке жизни, берега попутали, но если Железнякову (Евгению Железнякову, хореографу группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. — Прим. «Газеты.Ru») хоть хватило смелости извиниться, то вы продолжаете говорить о нас странные вещи.

Штаб Тутберидзе себя более достойно ведет, а вы?» — сказала Рудковская в интервью изданию «Комсомольская правда».

Ранее американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов.