Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Сан-Хосе»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».
Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эн-Пи Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс, Райан Донато, Николай Кныжов и Эвандер Кейн, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Кирилл Капризов и Матс Цукарелло.
Голкипер гостей Каапо Кяхконен отразил 30 бросков по своим воротам.
После этой игры подопечные Боба Бойнера набрали 34 очка и сохранили за собой предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западного дивизиона.
«Уайлд» после 34 матчей с 44 баллами расположились на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев восстановился после повреждения.