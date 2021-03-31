В ФФККР назвали бредом обвинения в адрес российских фигуристок

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган высказался о заявлении американского журналиста Дейва Лиза, обвинившего спортсменок группы Этери Тутберидзе в использовании блокаторов гормонов.

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

По мнению американского журналиста, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Лиза.