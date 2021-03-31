Фигуристок группы Тутберидзе обвинили в использовании блокаторов гормонов

Американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов.

Об этом представитель США заявил перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель, назвавшей будущую победительницу первенства Анну Щербакову «болезненной».

«Я люблю катание Щербаковой, и я сказал об этом в шоу. Меня беспокоит физическое и психическое здоровье спортсменов команды Тутбердизе, и я не буду извиняться за это. Мы видели, как слишком много сломленных спортсменов отбрасывали в сторону.

Многие из их фигуристов, такие как Алина Загитова, начинают гормональную терапию после тренировки, что почти подтверждает, что они действительно принимают обсуждаемые блокаторы гормонов. Это хорошо обсуждается в российском фигурном катании. Это не секрет», — заявил Лиз в комментариях к видео, опубликованном в YouTube.

По мнению журналиста, фигуристки группы российского тренера Этери Тутберидзе принимают «Лупрон».

«Одна девушка из группы Тутберидзе сбежала, другая лечилась от анорексии, еще одна настолько похудела, что потеряла все свои тройные прыжки, третья проходит гормональную терапию после того, как закончилась карьера», — добавил американец.

Также Лиз обвинил российских фигуристок в употреблении запрещенных препаратов мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее в Госдуме оценили слова Дюамель в адрес Щербаковой.