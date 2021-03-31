Белорусский фонд спортивной солидарности запустил кампанию против курения и алкоголя.

Организация собирает кампанию #СборнаяЗОЖ с призывом к жителям Белоруссии присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя.

Участниками кампании стали трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, 12-кратный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, Андрей Кравченко, серебряная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Наталья Лещик, 60-кратный рекордсмен Белоруссии по плаванию Павел Санкович и другие.

Проект #СборнаяЗОЖ будет включать видеотренировки и стримы с участием атлетов, дворовые турниры и зарядку.

Ранее сообщалось, что магазинам могут запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми.