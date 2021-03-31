Тренер «МЮ» Сульшер не стал просматривать игрока из-за необычной прически

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал в интервью Goal о забавной ситуации, которая произошла несколько лет назад в бытность его работы наставником норвежского «Мольде».

Специалист не стал просматривать игрока из-за необычной прически.

«Однажды я поехал понаблюдать за футболистом, когда работал в Норвегии. Он вышел из подтрибунного помещения, и у него на голове стоял ирокез. Я просто сказал скауту: «Поехали домой, я не заинтересован». Это был очень короткий просмотр», — сказал Сульшер.

Напомним, что в 2018 году «Мольде» вылетел в раунде плей-офф Лиг Европы, уступив петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей. В составе норвежского коллектива тогда выступал Эрлинг Холанд.

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