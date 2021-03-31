Овчинников — о Гончаренко: мы не враги

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился подробностями о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером армейского клуба Виктором Гончаренко, передает Sports.ru.

Овчинников работал в столичной команде с 2014 по 2020 год, после чего покинул ее вместе с Виктором Онопко. Сообщалось, что одной из причин ухода тренеров из ЦСКА стали разногласия с наставником клуба.

«Это часть жизни, которую я всегда буду помнить. Может, со временем мы все успокоимся, поговорим. Может, кто-то из нас пересмотрит свои взгляды — и мы найдем точки соприкосновения. Мы же не враги. Разногласия — это не вражда», — заявил специалист.

Гончаренко и ЦСКА объявили о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон в марте 2020 года. Место главного тренера занял Ивица Олич, однако, по информации СМИ, контракт с хорватским специалистом еще не подписан.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о переломе носа в матче сборной России с Сербией в заключительном туре Лиги наций в прошлом году и о том, почему так быстро вернулся на поле после этой травмы.