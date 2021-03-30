«Я не знал этого человека»: Евсеев рассказал о проишествии в Новых Вешках

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном поселке Новые Вешки.

«Да, живу рядом. Это было все около меня. Нормально отреагировал, спокойно занимался своими делами. Я не знал этого человека. И я не сильно испугался. Росгвардия отлично сработала!» — сказал Евсеев «Спорт-Экспрессу».

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа.

Ранее сообщалось, что Евсеев стал свидетелем перестрелки в Новых Вешках.