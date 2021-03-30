«Когда проснулся в вестерне!»: Евсеев стал свидетелем перестрелки в Новых Вешках

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем штурма коттеджа в подмосковном поселке Новые Вешки. В своих соцсетях тренер разместил фотографии горящего дома.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа.

«Когда ты проснулся в вестерне!» — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Силовики начали покидать место перестрелки в Мытищах.