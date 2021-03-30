«Это только разжигает меня»: супруга Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о ревности

Телеведущая Анна Кастерова, которая является женой российского хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, ревнует ли супруга.

«Я уже привыкла к постоянному присутствию в нашей жизни поклонников Евгения. И с пониманием отношусь к всевозможным фанатским проявлениям. Во-первых, это придает ему уверенности. Все-таки чувствовать себя суперменом очень важно в его профессии. Да и совсем уж неловких ситуаций не было. Я сказала бы, что это больше приятные ощущения — когда твой муж нравится женщинам, а он твой. Ревную ли я его? Бывает, но это только еще больше разжигает меня. В хорошем смысле, конечно, если вы понимаете, о чем я», — приводит слова Кастеровой PeopleTalk.

Кастерова и Малкин познакомились в 2014 году, а поженились через два года. В том же году у них родился сын Никита.

17 марта Малкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы. Клуб поместил его в список травмированных. Как сообщается на официальном сайте лиги, у форварда диагностировано повреждение нижней части тела.

В текущем сезоне Малкин набрал 24 очков, забросив восемь шайб и сделав 16 результативных передач в 29-ти матчах чемпионата. «Питтсбург» после 30-ти игр имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы.