Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы. Клуб поместил его в список травмированных. Как сообщается на официальном сайте лиги, у форварда диагностировано повреждение нижней части тела.

«Потеря Джино существенна для нас, поскольку он очень многое привносит в игру нашей команды. Но мы рады, что в какой-то момент он вернется. У нас не было возможности пообщаться лично, но я послал ему сообщение, сказав, что мне очень жаль, потому что в последнее время он играл замечательно. У него выработалось отличное взаимопонимание с Каспери Капаненом, они приносили много пользы», — заявил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Малкин получил повреждение 17 марта в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», который завершился поражением «пингвинов» со счетом 1:2. Со второго периода россиянин на льду уже не появлялся, а также пропустил встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

В текущем сезоне Малкин набрал 24 очков, забросив восемь шайб и сделав 16 результативных передач в 29-ти матчах чемпионата. «Питтсбург» после 30-ти игр имеет в своем активе 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

