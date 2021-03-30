Лукин покинул пост главы Паралимпийского комитета России из-за санкций WADA

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин покинул свой пост из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Государственной думы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР», — заявили в пресс-службе ПКР.

Лукин занимал пост президента организации с 1997 года. В 2018-м он был переизбран на пятый срок. Временно исполняющим обязанности главы ПКР утвержден Павел Рожков.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что Матыцин приостановил деятельность в должности президента Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ).