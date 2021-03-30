Ягудин отреагировал на скандал с участием Рудковской и гендиректора «Самбо-70»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и продюсера Яны Рудковской, а также о высказывании победительницы Игр-2014 в командных соревнованиях Екатерины Бобровой в адрес тренера Этери Тутберидзе.

Ранее функционер назвал супругу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «полной дурой». В ответ Рудковская заявила, что директор «Самбо-70» пиарится на ее имени. В свою очередь, Боброва сказала, что Тутберидзе может унижать человека ради достижения результата.

«Вы прикалываетесь? Прошли лишь сутки с чемпионата мира. Дайте хоть слегка передохнуть. И уж точно перебор с оскорблением. Фигурная «Санта-Барбара» сезон-2021», — написал Ягудин в Instagram.

В мае 2020 года двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. После этого представители обеих команд негативно высказывались друг о друге.

Ранее Лайшев заявил, он предлагал Трусовой вернуться к Тутберидзе, если «она не хочет испортить себе жизнь».