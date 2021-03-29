Головин может выйти на поле в матче со Словакией

Полузащитник сборной России Александр Головин может помочь национальной команде в игре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу против сборной Словакии, передает «Матч ТВ».

«Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы. Рассчитываем на всех», — сказал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских «Лужниках».

Ранее наставник сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился мнением об игре форварда национальной команды России Артема Дзюбы.