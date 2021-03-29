СМИ: Торстен Финк может стать главным тренером «Спартака»

Немецкий тренер Торстен Финк является кандидатом на пост наставника московского «Спартака». У нынешнего главного тренера клуба Доменико Тедеско летом заканчивается контракт, и немецкий специалист уже заявил, что не собирается его продлевать.

Об интересе «Спартака» к Финку сообщил журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.

Финк провел 150 матчей за «Баварию», в качестве тренера работал в австрийской «Аустрии», кипрском АПОЭЛе, немецких «Ингольштадте» и «Гамбурге», швейцарских «Базеле» и «Грассхоппере», а также японском «Виссел Кобе».

Недавно сообщалось, что «Спартак» предлагал должность главного тренера Пауло Фонсеке, однако тот отклонил предложение. Также СМИ сообщали об интересе к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Рафаэлю Бенитесу.