В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Рафаэлю Бенитесу

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали информацию о том, что Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника красно-белых.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал со ссылкой на свои источники, испанский тренер является одним из кандидатов на место Доменико Тедеско, который заявил, что по окончании сезона покинет «Спартак».

«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», — сказал Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бенитес известен по своей работе Испанец известен по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи». С «Ливерпулем» испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на сюжет про скандалы с участием Промеса.