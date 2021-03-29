Диллиан Уайт заявил об уважении к Александру Поветкину

Британский боксер Диллиан Уайт обратился к российскому спортсмену Александру Поветкину после их поединка, в котором одержал уверенную победу.

Бой состоялся в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени и имел статус реванша. Поединок завершился победой Уайта, который нокаутировал соперника в четвертом раунде.

«Все мы воины, которые полны страсти. Но также мы и братья. Все, кто выходит на ринг, заслуживают уважения. Александр, я уважаю тебя, мой друг», — написал Уайт в своем Instagram.

Первый поединок состоялся в августе 2020 года, тогда победа досталась Поветкину — он отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, при этом в четвертом сам дважды оказывался в нокдауне.

Ранее сообщалось, что бывший обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин прошел медицинское обследование после поражения в бою с Диллианом Уайтом. Обследование прошло успешно, никаких серьезных травм у боксера не обнаружено. В ближайшее время спортсмен вернется в Россию, где пройдет еще один медосмотр.