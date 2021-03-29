Мишина и Галлямов сразятся на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, отправятся вместе со сборной России на командный чемпионат мира, сообщает Sport24.

Мишина и Галлямов тренируются в группе известного российского специалиста Тамары Москвиной. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара сенсационно выиграла золотые медали, обойдя действующих чемпионов мира — китайцев Вэньцзинь Суй / Цун Хань — и главных фаворитов первенства — других представителей России Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Командный чемпионат мира пройдет в японской Осаке. При этом на трибуны будут допущены зрители с нормальным самочувствием — на стадион невозможно будет попасть фанату, у которого повышена температура тела или имеются признаки простудного заболевания. Такие меры вызваны ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая на чемпионате мира в Стокгольме, серебряную медаль, обратилась к своим тренерам — Алексею Мишину и Татьяне Прокофьевой.