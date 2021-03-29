Джон Джонс ждет от UFC предложение о бое

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что ждет от промоушена предложения на поединок.

Джонс должен был выйти в октагон против победителя боя между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Поединок состоялся в ночь с 28 на 29 марта по московскому времени и завершился уверенной победой Нганну. При этом Джонс отметил, что согласен на бой в том случае, если организация выполнит его финансовые требования.

«Постараюсь оставаться честным. У UFC еще есть время, чтобы поступить правильно. На следующей неделе я должен увидеть предложение о бое. Держу пальцы скрещенными, это момент всей жизни для всех участников», — написал спортсмен в своем Twitter.

Всего в ММА Джонс провел 27 поединков, 26 из которых закончились победой. В десяти случаев боец отправлял в нокаут своего соперника.

Ранее сообщалось, что боец UFC Абубакар Нурмагомедов поблагодарил свою команду за первую победу в карьере. Спортсмен в ночь на 28 марта одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.