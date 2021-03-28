Абубакар Нурмагомедов поблагодарил свою команду после победы над Гуденом

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поблагодарил свою команду за первую победу в карьере. Боец в ночь с 27 на 28 марта одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.

«Долго тренировался и старался выполнять все инструкции моей команды, надеюсь я вас обрадовал. Спасибо большое моей команде, а точнее моей семье. Мы долгое время вместе, и всегда поддерживаем друг друга, моя команда — это самая большая моя мотивация», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов. дебютировал в лиге неудачно в ноябре 2019-го, и вот снова вернулся в клетку. Его поединок с Джаредом Гуденом на турнире UFC 260 продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова.

Главного событием турнира стал бой, в котором Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом в тяжелом весе.

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