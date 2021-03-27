UFC 260: Миочич — Нганну, первая победа брата Хабиба. LIVE

Без шансов! С огромным преимуществом О`Мэлли вел два раунда, издевался буквально над Алмейдой, отбивая ему корпус и ноги. Очень брутальный контроль. За минуту до конца Сахарок сначала отправил в нокдаун соперника, а после прибил его одним ударом в канвас. Рефери тут же остановил бой.

Шон закрывает прошлое поражение и показывает, что снова включается в гонку за поясом и хайпом. А Алмейда, видимо, с пятым поражением в шести поединках покидает UFC.