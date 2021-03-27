UFC 260: Миочич — Нганну, первая победа брата Хабиба. LIVE

Впереди со-главное событие ивента. Бывший доминирующий чемпион полусреднего веса Тайрон Вудли постарается спасти свою карьеру в UFC после трех поражений подряд. Но для этого Ти Вуду необходимо побеждать опасного Висенте Луке, который за последние четыре года проиграл лишь дважды при восьми победах.
Без шансов! С огромным преимуществом О`Мэлли вел два раунда, издевался буквально над Алмейдой, отбивая ему корпус и ноги. Очень брутальный контроль. За минуту до конца Сахарок сначала отправил в нокдаун соперника, а после прибил его одним ударом в канвас. Рефери тут же остановил бой.
Шон закрывает прошлое поражение и показывает, что снова включается в гонку за поясом и хайпом. А Алмейда, видимо, с пятым поражением в шести поединках покидает UFC.
Вот драма! О`Мэлли за две минуты до конца первого раунда зарядил сопернику хайкик и еще одним ударом вдобавок свалил Алмейду на настил у сетки. Решил Сахарок в фирменном стиле не добивать соперника и уже думал, что поединок закончен, но судья останавливать не стал, после чего Шон снова стал избивать Томаса. Но оступился О`Мэлли и, кажется, снова слегка травмировал голеностоп. Из-за этого он проиграл прошлый бой. Продолжается поединок.
Появляются в октагоне пока еще не рейтинговые бойцы легчайшей весовой категории — Шон О`Мэлли и Томас Алмейда.
Несколько лет назад О`Мэлли считался главным дарование UFC, но попал под дисквалификацию за допинг. Спустя два года он триумфально вернулся, одержав две невероятно красивые победы нокаутами. Хайп Сахарка неожиданно потушил Марлон Вера, нанеся ему поражение в бою, где Шон получил травму. Сегодня О`Мэлли предстоит показать, было ли то поражение случайностью или закономерностью.
Сегодняшний соперник Шона тоже когда-то был многообещающей звездой, его называли будущим промоушена. Но в последних пяти боях у бразильца четыре поражения (и это за почти шесть лет), в один момент он пропадал надолго, вернувшись уже в поединком в новом для себя дивизионом. Сейчас Алмейда, так и не реализовавший свой потенциал, снова в легчайшем весе.
Этот поединок мог бы получится интересным, но, как и практически с любым женским, с ним этого не произошло. Три раунда возились Робертсон и Мэверик в партере, не использовав кучу возможностей для досрочного финиша, и в какой-то момент бой казался довольно равным. Но Мэверик наверстала упущенное в третьем раунде, буквально избивая соперницу. Очень жестко умеет попадать эта девушка.
Как итог, судьи отдают ей единогласную победу. Вторая виктория Миранды в UFC. А Роберстон себе не изменяет: за двумя победам у нее обычно следует поражение.
На очереди женский бой в наилегчайшем весе. 25-летняя Джиллиан Робертсон никак не может обрести стабильности: добывает несколько побед, а потом вчистую кому-то проигрывает. У ее сегодняшней соперницы Миранды Мэверик дела куда лучше и есть действующая победная серия из пяти боев. Впрочем, бой против Робертсон — только второй для американки по эгидой UFC.
Во время небольшого перерыва вспомним, что на UFC 260 бой провел россиянин Абубакар Нурмагомедов. Двоюродный брат бывшего чемпиона Хабиба Нурмагомедова дебютировал в лиге неудачно в ноябре 2019-го, и вот только сейчас вернулся в клетку. Его поединок с Джаредом Гуденом продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова.
Очень быстро завершается первый бой основного карда!
Малларки одним одиночным ударом правой свалил Уорти на настил, бросился на землю следом за ним, где еще несколькими панчами добил. Судья остановил бой, хоть и ситуация была не такой страшной. Малларки тем самым прерывает серию из трех поражений подряд и спасает пока свою карьеру в UFC. Для Уорти это поражение стало вторым кряду.
Всего в главном карде пройдут пять поединок. Кроме Миочича и Нганну, которые выйдут в клетку последними, будут следующие бои:
Джейми Малларки (12-4) — Хама Уорти (16-7)
Джилиан Робертсон (9-5) — Миранда Мэверик (10-2)
Шон О`Мэлли (12-1) — Томас Алдейма (22-4)
Тайрон Вудли (19-6-1) — Висенте Луке (19-7-1)
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию турнир UFC 260, главным событием которого станет бой-реванш Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну.