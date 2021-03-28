«Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ
В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:5. Счет в серии стал 4:2 в пользу омского клуба. В финале Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Казанский клуб выиграл серию у «Салавата Юлаева» со счетом 4:0.
У «Авангарда» шайбы забросили Сергей Толчинский, Егор Чинахов, Денис Зернов, Рид Буше и Алексей Емелин. В составе «Металлурга» отличился Максим Карпов.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. Шестой матч
«Металлург (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1,1:3, 0:1)
Голы: 0:1 - Толчинский (Зернов) – 04:19 (5x5)
1:1 - Карпов (Кошелев) – 26:19 (5x5)
1:2 - Чинахов (Толчинский, Костин) – 30:16 (5x4)
1:3 - Зернов – 30:31 (5x5)
1:4 - Буше (Покка) – 36:04 (4x5)
1:5 - Емелин (Дедунов, Семёнов) – 58:12 (5x5).
В Западной зоне СКА ожидает своего соперника в противостоянии ЦСКА - «Локомотив». Счет 3:3, решающий матч серии состоится 29 марта.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Металлург» Мг - «Авангард».