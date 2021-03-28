Авербух оценил победу Синициной и Кацалапова на ЧМ по фигурному катанию

Экс-фигурист Илья Авербух оценил победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне победили в соревновании танцевальных пар.

«Никита и Виктория уже выигрывали серебро. Мы были вправе рассчитывать на то, что сегодня они станут чемпионами в отсутствии триумфаторов последнего турнира. Но надо было это доказать, откататься», — сказал Авербух.

Вторую строчку заняла пара Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью из США. Бронзовая награда досталась Пайперу Гиллес и Поль Пуарье из Канады.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме.