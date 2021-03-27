Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».

«Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что предложение по зарплате было в несколько раз больше, чем в «Спартаке».

Джикия выступает за красно-белых с января 2017 года. Вместе с командой он стал победителем чемпионата России.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее Джикия высказался о возможном продолжении карьеры в европейском чемпионате. При этом игрок отметил, что в «Спартаке» все меняется каждые полгода, и он не может загадывать, что произойдет через шесть месяцев.