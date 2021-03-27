Хореограф группы Тутберидзе рассказал о проблемах Щербаковой после болезни

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о сложностях, которые были у чемпионки мира Анны Щербаковой в нынешнем сезоне.

26 марта россиянка завоевала золото мирового первенства 2021 года в Стокгольме. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева. Бронзу взяла еще одна представительница России Александра Трусова.

Хореограф заявил, что счастлив за Щербакову, а также отметил, что спортсменка заслужила звание чемпиона мира.

«Вы не представляете, через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Все давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление.

В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там наверху все видят. Эта победа совершенно заслуженная», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Ранее Щербакова рассказала о планах на заключительный день чемпионат мира.