Ургант пошутил о матче Мальта — Россия

Телеведущий Иван Ургант пошутил об отборочном матче к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 3:1.

«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — сказал Ургант в эфире Первого канала.

Счет в матче открыл капитан российской команды Артем Дзюба, который поразил ворота соперников на 23-й минуте с передачи Данила Фомина. Стоит отметить, что на прошлые игры сборной форвард, который выступает в петербургском «Зените», вызван не был из-за скандала со «слитым» в интернет интимным видео. Второй гол на свой счет записал Марио Фернандес, выступающий на позиции защитника в московском ЦСКА.

На 56-й минуте Мальта смогла отыграть один мяч, отличился Джозеф Мбонг. Однако уже в самой концовке матча — на — Александр Соболев вернул российской команде преимущество в два мяча.

Ранее Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры России в матче с Мальтой.