«Авангард» разгромил «Металлург» в матче плей-офф Кубка Гагарина

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» разгромил магнитогорский «Металлург».

Встреча прошла в подмосковной Балашихе на арене имени Ю. Ляпкина в присутствии 2 223 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей хет-трик на свой счет оформил канадский нападающий Корбан Найт. Еще одну шайбу забросил Егор Чинахов.

Голкипер «ястребов» Шимон Грубец отразил все 38 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 3-2 в пользу подопечных Боба Хартли.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу голов, при помощи которых команда смогла сравнять счет.