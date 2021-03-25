«В первый раз всегда судьи поджимают»: Мишина оценила выступление Семененко

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступление 17-летнего Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Дебютант чемпионата мира Семененко набрал 86,86 балла и занимает пока седьмое место, другой участник от России Михаил Коляда набрал 93,52 балла и идет вторым.

«Женя сделал то, что и должен был. Для более высоких оценок нужно набираться опыта. Я и не ожидала, что Жене поставят много. Первый раз всегда поджимают судьи. У Миши была маленькая несущественная помарочка в каскаде 4-3, но плюс два балльчика он мог бы еще подхватить. Пока я рада», - сказала Мишина в интервью РИА «Новости».

Семененко выиграл финал Кубка России, который являлся отборочным турниром на чемпионат мира, обойдя Дмитрия Алиева, Марка Кондратюка, и Андрея Мозалева. Единственный провал в этом сезоне у Семененко — взрослый чемпионат России. Там юниор занял лишь 11-е место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.