«На лицах видна растерянность»: тренер «Тамбова» рассказал об отстранении Еркина и Германа

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о скандале с участием полузащитника Дмитрия Германа и нападающего Александра Еркина. Футболистов подозревают в том, что они делали ставки на матчи своей команды. Сегодня оба были отстранены от тренировок.

«Общался с Германом и Еркиным, выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой. Объяснил, что их должны вызвать в РФС, а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность», — сказал Первушин в интервью «Чемпионату».

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в клубе не видят юридических оснований, свидетельствующих о виновности футболистов. Он также отметил, что в команде решили отстранить игроков от тренировок, чтобы оградить «Тамбов» от негативного фона и всевозможных слухов. Решение принято вместе с тренерским штабом. Еркин и Герман не будут тренироваться до конца разбирательств по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» отстранил от тренировок игроков, подозреваемых в игре на ставках.