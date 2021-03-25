«Тамбов» отстранил от тренировок игроков, подозреваемых в игре на ставках

Футбольный клуб «Тамбов» отстранил от тренировок игроков Дмитрия Еркина и Александра Германа, подозреваемых в игре на ставках, передает «Чемпионат.com».

Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил, что в клубе не видят юридических оснований, свидетельствующих о виновности футболистов, а верить в то, что игроки причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы.

Он также отметил, что в команде пошли на этот шаг, чтобы оградить «Тамбов» от негативного фона и всевозможных слухов. Решение принято вместе с тренерским штабом. Еркин и Герман не будут тренироваться до конца разбирательств по этому вопросу.

В декабре 2020 года стало известно, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей, а долги клуба по зарплате превышали 150 млн рублей.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.

Ранее сообщалось о том, что Российский футбольный союз (РФС) получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).