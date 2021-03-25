Зеленский отреагировал на ничью сборной Украины в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результат матча национальной украинской команды со сборной Франции на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Зеленский по итогам прошедшего поединка опубликовал пост в своем Twitter.

«Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!» — написал украинский лидер.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Ворота украинской команды поразил Антуан Гризманн. Ответить и сравнять счет подопечные Андрея Шевченко смогли только во втором тайме — отличился Сергей Сидорчук, который забил мяч на 57-й минуте с передачи Александра Караваева.

Кроме сборных Украины и Франции за выход на чемпионат мира — 2022 борются национальные команды Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахастана.

Ранее сообщалось, что Франция и Украина разошлись миром в матче квалификации на ЧМ-2022.