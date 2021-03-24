«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии

Магнитогорский «Металлург» нанес разгромное поражение омскому «Авангарду» в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске на «Арене Металлург», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сергей Плотников, также отличились Григорий Дронов, Тейлор Бек, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм. У гостей шайбу забросил Клим Костин.

«Металлург» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч полуфинала Восточной конференции пройдет 26 марта в Балашихе. Начало — в 19.30 мск.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/2 финала. 4-й матч

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 7:1 (2:1, 2:0,3:0)

1:0 — Дронов (Земченок, Кошелев) — 06:24

2:0 — Бек (Мозякин, Хольм) — 14:06 (5x4)

2:1 — Костин (Найт, Буше) — 15:30

3:1 — Плотников (Дронов, Голдобин) — 28:08 (5x4)

4:1 — Расмуссен (Бек, Мозякин) — 35:40 (5x4)

5:1 — Плотников (Прохоркин) — 48:44

6:1 — Юров (Земченок) — 55:11

7:1 — Хольм (Коробкин) — 57:50