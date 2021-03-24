Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева успешно исполнила короткую программу на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

По итогам выступления спортсменка получила 78,86 балла. Она успешно исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. Россиянка занимает промежуточное первое место.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин. Также сегодня выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила тройной аксель в короткую программу.