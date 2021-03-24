Украинский боксер Усик заявил о готовности попробовать себя в UFC

Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов попробовать себя в бойцовских поединках и провести бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен порассуждал о том, как может сложится его будущее в том случае, если его поединок с британским боксером Энтони Джошуа не состоится.

«Мне недавно Дана Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, смс. Я готов». Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, я воспитываю детей», — сказал Усик в интервью телеканалу XSPORT.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге украинский боксер провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом.

Ранее сообщалось, что боец UFC Хамзат Чимаев в своих соцсетях опубликовал пост о возможном возвращении. Он перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно.