Дембеле потерял сознание на тренировке «Атлетико»

23 марта на тренировке мадридского «Атлетико» 24-летний француз Мусса Дембеле потерял сознание во время одного из упражнений. Об этом сообщает AS.

Дембеле быстро оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Причиной потери сознания, по заключению врачей, стало резкое падение артериального давления. Медицинский штаб «Атлетико» будет пристально отслеживать все показатели нападающего во время тренировок и матчей.

Мусса Дембеле вошел в список немногочисленных футболистов «матрасников», которые переболели коронавирусной инфекцией. Из-за COVID-19 француз пропустил три матча мадридцев.

Мусса Дембеле перешел в мадридский «Атлетико» на правах аренды до 30 июня, стоимость сделки — € 1,5 млн. В соглашении прописана опция выкупа, установленная в размере € 33,5 млн. К этой сумме могут быть добавлены бонусы на сумму до € 5 млн, а также 10% стоимости возможного трансфера в будущем.

Ранее сообщалось, что Суарес забил 500-й гол в карьере, больше только у четверых футболистов.