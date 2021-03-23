«Все ловят кайф, когда у Кокорина не ладится»: первый тренер поддержал футболиста

Первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стаферов рассказал, как воспринимает критику в адрес своего воспитанника..

«Сашу незаслуженно критикуют. Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далекие от футбола, пишут плохо оттого, что зависть берет, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом», — сказал Стаферов в интервью «Чемпионату».

23 марта пост главного тренера «Фиорентины» покинул Чезаре Пранделли. Как говорится в официальном заявлении клуба, решение подать в отставку принадлежит именно 63-летнему специалисту.

В текущем сезоне «Фиорентина» под руководством именитого тренера одержала пять побед в 21-м матче Серии А, также шесть раз сыграв вничью и потерпев десять поражений. Кроме того, «фиалки» выбыли из Кубка Италии на стадии 1/8 финала.

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