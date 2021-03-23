Малахов назвал Аршавина ублюдком

Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в эфире телепрограммы «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Выпуск был посвящен конфликту игрока с бывшей супругой Алисой Казьминой.

«При всем уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он — этот, извините, ублюдок — может научить?!» — заявил Малахов в эфире телепрограммы.

В феврале 2021 года стало известно, что Казьмина провела четыре дня в коме из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

Пара развелась в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. Также Аршавин добился выселения Казьминой с ребенком из загородного дома, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Ранее бывшая супруга экс-футболиста рассказала о расставании с ним. По словам Казьминой, муж часто изменял ей. Также она призналась, что Аршавин бросил ее по сообщению.