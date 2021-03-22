Оздоев пропустит матч сборной России с Мальтой

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев пропустит матч первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.

«Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале», — сказал Безуглов во время общения с журналистами.

Специалист отметил, что Оздоев будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек принял участие в 21 матче, в которых отдал три результативные передачи.

Встреча между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.45 мск.

Также в марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта).

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

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