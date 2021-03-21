Манчини продолжит тренировать Италию с миллионной прибавкой к зарплате

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и дальше продолжит работу на своем посту. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание https://www.repubblica.it/.

Контракт тренера с национальной командой истекает в 2021 году, но, как сообщает источник издания, стороны уже договорились продлить соглашение до 2024 года. Официально объявить о новом контракте стороны могут во время перерыва на матчи сборных уже на следующей неделе.

По слухам, зарплата Манчини вырастет с €2 до €3 млн евро в год и будет включать бонусы, связанные с результатами на Евро, в отборочных матчах чемпионата мира-2022 и на самом первенстве.

Манчини был назначен на пост главного тренера сборной Италии в 2018 году после того, как команда под руководством Джанпьеро Вентуры не отобрались на чемпионат мира-2018. Под руководством Манчини Италия отобралась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места Большунова могло стать плохое качество трассы.