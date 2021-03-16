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Манчестер Сити Боруссия М

Голы Манчестере: «Боруссия» получила два от «Сити». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» — «Боруссия М». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» встречается с «Боруссией» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После встречи в Германии «горожане» ведут 2:0. «Газету.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   16 марта 23:00   |  1 тайм
Манчестер Сити
2:0
Боруссия М
Стадион «Пушкаш Арена», Будапешт | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Де Брёйне 12'
Гюндоган 18'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
27 (з)   Жоау Канселу
3 (з)   Рубен Диаш
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
8 (п)   Илкай Гюндоган 18'
16 (п)   Родриго Эрнандес
47 (п)   Филип Фоден
17 (п)   Кевин Де 12'
20 (п)   Бернарду Силва
26 (н)   Рияд Марез
1 (в)   Ян Зоммер
28 (з)   Маттиас Гинтер
18 (з)   Штефан Ляйнер
30 (з)   Нико Эльведи
25 (з)   Рами Бенсебаини
8 (п)   Денис Закария
32 (п)   Флориан Нойхаус
13 (п)   Ларс Штиндль
23 (п)   Йонас Хофман
10 (н)   Марку Тюрам
36 (н)   Брил Эмболо
Запасной состав
33 (в)   Скотт Карсон
13 (в)   Закари Стеффен
6 (з)   Натан Аке
50 (з)   Эрик Гарсия
14 (з)   Эмерик Лапорт
22 (з)   Бенжамен Менди
25 (п)    Фернандиньо
11 (п)   Александр Зинченко
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг
21 (н)   Ферран Торрес
31 (в)   Макс Грюн
21 (в)   Тобиас Зиппель
15 (з)   Луис Байер
24 (з)   Тони Янчке
3 (з)   Михаэль Ланг
17 (з)   Оскар Вендт
6 (п)   Кристоф Крамер
19 (п)   Валентин Лацаро
11 (п)   Ханнес Вольф
7 (н)   Патрик Херрман
14 (н)   Алассан Плеа
16 (н)   Ибраима Траоре
Удары
71%
По воротам: 5
В створ: 5
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 0
Удары
29%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 1
Трансляция
С начала С конца
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'32
Марез после прохода вдоль правого края штрафной нанёс удар низом — Зоммер контролировал ближнюю штангу.
'30
Канселу слева прострелил в центр штрафной, где Де Брёйне попытался сыграть на опережение, но удар у бельгийца не получился — отскок мяча получился в руки Зоммеру.
'28
Гюндогану не дали выйти на удар из-за штрафной, не прошёл и пас на партнёра.
'26
Продолжает «Сити» перекатывать мяч в центре поля. Гвардиола спокойно к этому относится. Результат, пожалуй, уже сделан!
'24
Марез оценил рывок Родриго в штрафную «Боруссии», но мяч туда не проскочил — успели гладбахцы закрыть центр обороны.
'22
Мяч вновь послушно вернулся к «горожанам», но пока контроль проходит в центре поля.
'20
«Боруссия», как и после первого пропущенного гола, добавляет в атаке. Ещё бы Эдерсона напрячь.
'18
ГОЛ! Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отпасовал на ход Гюндогану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера!
'17
Погостили гладбахцы на чужой половине, но «горожане» вновь вернули мяч под свой контроль.
'16
Штиндль выскочил на мяч и нанёс несильный удар низом с линии штрафной «Сити» — Эдерсон на месте.
'14
«Боруссия» провела неплохую атаку, но не хватило обострения в завершающей стадии.
'12
ГОЛ! Позиционная атака дала результат! Марез сделал передачу Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель! Без шансов на спасение!
'11
Держат гладбахцы нужную компактность в обороне, но это, пожалуй, пока есть свежесть в ногах.
'9
Ответ «Боруссии»! Провалились «горожане» в центре, позволив Тюраму пробить из-за штрафной — Эдерсон в прыжке дотянулся до мяча!
'7
Первый момент! Прошёл заброс из глубины в штрафную «Боруссии», Фоден протолкнул мяч в сторону ворот, но Зоммер у штанги среагировал на эту угрозу!
'5
Не прошла проникающая передача Гюндогана в штрафную «Боруссии», где уже ждал мяч Бернарду Силва.
'3
«Сити» сначала через центр лез в атаку, далее подключил левый фланг, но гладбахцы не пустили соперника в свою штрафную.
'1
Дан свисток к началу матча! «Боруссия» разыграла мяч с центра поля!
'0
Команды вышли на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:0.