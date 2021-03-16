Манчестер Сити

- 352429 просмотров Студенты в Петербурге требуют закрыть выставку экс-чиновницы Евгении Васильевой
- 119641 просмотр 19-летний капитан хоккейного «Динамо» Файзутдинов скончался в реанимации
- 79935 просмотров В Верховной раде предупредили об изменении позиции Китая по Крыму
- 60588 просмотров Сотрудницы дежурной части стали фигурантами дела об убийстве 23-летней девушки в Кемерове
- 49334 просмотра Японцев взбудоражило заявление МИД РФ о недопустимости размещения американских ракет
- 46815 просмотров Ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера
- 44534 просмотра Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'32
Марез после прохода вдоль правого края штрафной нанёс удар низом — Зоммер контролировал ближнюю штангу.
'30
Канселу слева прострелил в центр штрафной, где Де Брёйне попытался сыграть на опережение, но удар у бельгийца не получился — отскок мяча получился в руки Зоммеру.
'28
Гюндогану не дали выйти на удар из-за штрафной, не прошёл и пас на партнёра.
'26
Продолжает «Сити» перекатывать мяч в центре поля. Гвардиола спокойно к этому относится. Результат, пожалуй, уже сделан!
'24
Марез оценил рывок Родриго в штрафную «Боруссии», но мяч туда не проскочил — успели гладбахцы закрыть центр обороны.
'22
Мяч вновь послушно вернулся к «горожанам», но пока контроль проходит в центре поля.
'20
«Боруссия», как и после первого пропущенного гола, добавляет в атаке. Ещё бы Эдерсона напрячь.
'18
'17
Погостили гладбахцы на чужой половине, но «горожане» вновь вернули мяч под свой контроль.
'16
Штиндль выскочил на мяч и нанёс несильный удар низом с линии штрафной «Сити» — Эдерсон на месте.
'14
«Боруссия» провела неплохую атаку, но не хватило обострения в завершающей стадии.
'12
'11
Держат гладбахцы нужную компактность в обороне, но это, пожалуй, пока есть свежесть в ногах.
'9
Ответ «Боруссии»! Провалились «горожане» в центре, позволив Тюраму пробить из-за штрафной — Эдерсон в прыжке дотянулся до мяча!
'7
Первый момент! Прошёл заброс из глубины в штрафную «Боруссии», Фоден протолкнул мяч в сторону ворот, но Зоммер у штанги среагировал на эту угрозу!
'5
Не прошла проникающая передача Гюндогана в штрафную «Боруссии», где уже ждал мяч Бернарду Силва.
'3
«Сити» сначала через центр лез в атаку, далее подключил левый фланг, но гладбахцы не пустили соперника в свою штрафную.
'1
Дан свисток к началу матча! «Боруссия» разыграла мяч с центра поля!
'0
Команды вышли на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:0.