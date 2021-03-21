Обладателем Кубка мира в общем зачёте среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бё, опередивший соотечественника Стурлу Холма Легрейда.

Судьба общего зачета Кубка мира решалась в последней гонке сезона. Перед ней Бё опережал Легрейда на одно очко, то есть в противостоянии двух норвежцев побеждал тот из них, кто занимал в гонке место выше.

Бё финишировал третьим, Легрейд остался на восьмом месте. Таким образом, Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира в третий раз подряд.

Йоханнес также выиграл малый зачет в масс-стартах, всего лишь на одно очко опередив своего брата Тарьея.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Симон Детьё (Франция) 35.43,7 (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов (Россия) отставание 8,9 (2)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +17,5 (3)…

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,4 (4)…

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на этапе Кубка мира.