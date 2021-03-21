Латыпов финишировал вторым в масс-старте в заключительной гонке сезона

Завершился мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на последнем этапе Кубка мира. Заключительную гонку сезона выиграл француз Симон Детьё. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Для российского биатлониста это стало первым подиумом в индивидуальных гонках в карьере.

Латыпов лидировал после двух огневых рубежей, но после двух промахов на третьей стрельбе упустил первое место. После четвертой стрельбы он снова вышел на первое место, но проиграл на дистанции Детьё.

Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, что принесло ему победу в общем зачете Кубка мира. Перед началом гонки Бё и Стурлу Легрейда разделяло всего одно очко, то есть обладателем «Хрустального глобуса» становился тот, кто займет выше место.

Матвей Елисеев занял 17-е место, Евгений Гараничев финишировал 21-м.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Симон Детьё (Франция) 35.43,7 (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов (Россия) отставание 8,9 (2)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +17,5 (3)…

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,4 (4)…

17. Матвей Елисеев (Россия) +1.29,8 (3)…

21. Евгений Гараничев (Россия) +1.41,7 (4)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта.