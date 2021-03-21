Игроки «Селтика» и «Глазго Рейнджерс» отказались участвовать в акции BLM

Игроки «Селтика» и «Глазго Рейнджерс» не стали преклонять колено в рамках акции акцию BLM перед началом очного матча 32-го тура шотландской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара заявил, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы в конце матча 1/8 финала Лиги Европы, что привело к потасовке на поле, драке в подтрибунном помещении после окончания встречи и основанием для УЕФА возбудить дисциплинарное расследование. Которое до сих пор продолжается.

«Славия» категорически отрицает, что Кудела каким-либо образом оскорбил оппонента на почве расизма, и требует тщательного расследования инцидента.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о том, что инициатива шла от команды, а он полностью ее поддержал.

Футболисты «Селтика» решили поддержать Камара и присоединились к решению «Глазго» не принимать участия в акции Black Lives Matter. Отметим, что «Селтик» и «Рейнджерс» — давние и непримиримые соперники в чемпионате Шотландии.

«Ты гребаная обезьяна»: игрок «Рейнджерс» рассказал о расистских оскорблениях.