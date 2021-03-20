«Ты гребаная обезьяна»: игрок «Рейнджерс» рассказал о расистских оскорблениях

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара рассказал о конфликте, произошедшем во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы со «Славией» (0:2).

Ранее чешский клуб заявил, после игры защитник команды Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара в подтрибунном помещении. По словам главного тренера шотландской команды Стивена Джеррарда, причиной конфликта стали расистские оскорбления темнокожего футболиста.

«Во время матча Кудела спорил с игроком «Рейнджерс», и я попытался вмешаться, но Кудела сказал мне заткнуться, а затем, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнес: «Ты гребаная обезьяна, ты знаешь, что это так», — приводит слова Камара Sky Sports.

«Славия» категорически отрицает, что Кудела каким-либо образом оскорбил оппонента на почве расизма, и требует тщательного расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что «Славия» обратилась в полицию после нападения на игрока.