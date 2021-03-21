Две россиянки попали в топ-10 по итогам масс-старта, победила норвежка Тандреволд
На этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде завершилась последняя женская гонка сезона — масс-старт на 12,5 км. Победу, как в предыдущих гонках этапа, праздновала норвежка — Ингрид Ландмарк Тандреволд. Напомним, что спринт выиграла Тириль Экхофф, а гонку преследования — Марте Рёйселанд.
Второе место в масс-старте заняла стала белоруска Динара Алимбекова, третьей стала немка Франциска Пройс.
Две россиянки оказались в первой десятке. Ульяна Кайшева заняла пятую позицию, уступив победителю 20 секунд, восьмое место у Светланы Мироновой.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 34.53,1 (5 промахов)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) отставание 6,9 (6)
3. Франциска Пройс (Германия) +11,1 (6)
5. Ульяна Кайшева (Россия) +20,1 (5)
8. Светлана Миронова (Россия) +33,3 (5)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта.