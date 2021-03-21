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Вопреки непогоде: россиянки прощаются с сезоном. LIVE

Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд. Женщины. Масс-старт. ОНЛАЙН

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В Эстерсунде проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта.
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Трансляция
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17:32

Одной большой группой бегут биатлонистки. Рёйселанд с Экхофф ее возглавляют.

17:30

Старт дан! В первой тройке побежали норвежки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, а также шведка Ханна Эберг. Россиянки Миронова и Кайшева стартовали с 19-й и 21-й позиций соответственно.

17:25

Постоянная скорость ветра сейчас в Эстерсунде — 8 м/с. Максимальные порывы достигают отметки в 19-20 м/с.

17:22

Впрочем, после пристрелки организаторы пришли к мнению, что гонке быть. Сначала — женский масс-старт. От России выступят Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

17:21

«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасен для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только как в лотерее. Будет ли гонка перенесена вновь? Если сегодня не получится провести, то сезон закончится досрочно», — сказал рейс-директор IBU Борут Нунар в эфире «Матч ТВ».

17:20

Изначально гонка должна была пройти еще несколько часов назад, однако была перенесена на вечер. Виной тому штормовое предупреждение, которое с самой ночи объявлено в Эстерсунде. Из-за сильного ветра с трассы буквально сносило все рекламные стенды, коврики. Сейчас стенды убрали в соображениях безопасности, коврики буквально прибили к земле.

17:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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